Drie jonge vrouwen verkracht op Dour

Drie jonge festivalgangers zijn verkracht tijdens het festival Dour. Dat meldt La Dernière Heure. De feiten vonden afgelopen woensdag plaats, op de eerste dag van het festival dat plaatsvindt nabij Saint-Ghislain in Henegouwen.

Er loopt momenteel een onderzoek naar de feiten, verder is er weinig bekend over wat er precies gebeurd is. Drie jonge vrouwen, hun leeftijd is niet bekend, zouden verkracht zijn tijdens de eerste dag van het festival. De politie van de regio Hauts-Pays is karig met informatie en geeft voorlopig geen details vrij om het verdere verloop van het onderzoek niet te verstoren.

Eerder was er sprake van een serieverkrachter, maar dat wordt nu ontkend. Volgens de krant La Dernière Heure zouden de drie misdrijven niet aan elkaar gelinkt zijn.

De slachtoffers werden meteen ondersteund door de cel psychologische ondersteuning.