Officieel: KRC Genk versterkt zich met Roemeens toptalent Ianis Hagi

Het is officieel: KRC Genk versterkt zich met het Roemeense toptalent Ianis Hagi. De zoon van levende legende Gheorghe tekent in de Luminus Arena een contract voor 5 seizoenen.

“Ianis is technisch enorm sterk, tweevoetig, met een uitstekende balaanname en traptechniek. Hij voetbalt creatief, steeds aanspeelbaar, met veel lef en initiatief”, klinkt het bij blauw-wit. “We zijn opgetogen dat Hagi kiest voor het project in Genk. Welkom Ianis en veel succes!”

Concurrentie

Met de komst van Hagi verzekert KRC Genk zich van een zeer gegeerd talent. De 20-jarige middenvelder scoorde afgelopen seizoen 14 keer voor Viitorul Constanta en was een van de uitblinkers van Roemenië U21, dat op het EK de halve finales bereikte. Genk stak de afgelopen maand zijn interesse nooit onder stoelen of banken, maar wist dat de concurrentie stevig was. Onder meer Ajax, Anderlecht, Barcelona, Spartak Moskou en Sevilla werden aan de vijfvoudig Roemeens international gelinkt.

Maar het is dus Genk dat aan het langste eind trekt. Vader Gheorghe achtte het beter om de tussenstap in België te zetten, in plaats van meteen naar een Europese topcompetitie te gaan. Temeer omdat twee jaar geleden het avontuur van Hagi Junior bij Fiorentina met een sisser afliep. Bovendien hielden Genk-TD Dimitri de Condé en hoofdtrainer Felice Mazzu de afgelopen weken nauw contact met de speler. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen.

Foto: Photo News

Foto: Photo News