Victoria Beckham ziet CEO vertrekken

CEO Paolo Riva stapt op bij het modehuis van Victoria Beckham. Dat schrijft WWD. Riva werkte pas sinds september 2018 voor het Britse label.

Riva stapt op vanwege persoonlijke redenen en Ralph Toledano, voorzitter van het merk, zal zijn taken tijdelijk overnemen. Het is een plezier geweest om samen te werken met Paolo. De directie wil hem dan ook bedanken voor zijn bedrage,” aldus Toledano tegen WWD. “Ik kijk ernaar uit om de strategie verder te integreren samen met Victoria en het team.”

Riva ging in september 2018 aan de slag bij Victoria Beckham, net toen het merk zijn tienjarig bestaan vierde. Beckham was bij zijn aanstelling alvast lovend over zijn ervaring en creativiteit.