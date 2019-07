Bizarre trend verovert de wereld: eerste WK ‘heavy-metal-breien’ is een feit

Gewapend met een bol wol en breinaalden, nemen ‘breiteams’ het tegen elkaar op. Zware drums en gitaren begeleiden de strijd(st)ers terwijl ze de breinaalden kruisen. Finland organiseert het eerste wereldkampioenschap ‘heavy-metal-breien’. Het doel: hun breiskills tonen terwijl ze stevig dansen op heavymetalmuziek. “Het is onnozel, maar zo leuk.”

Finland heeft procentueel ’s werelds hoogste aantal metalbands onder haar bevolking, met 50 bands per 100.000 inwoners. “In Finland is het in de winter erg donker, dus misschien zit het in ons bloed. We zijn een beetje melancholisch, zoals het muziekritme”, zegt één van de juryleden.

Maar de trend is ook al overgewaaid naar andere landen. Deelnemers komen uit Letland, Zweden, Japan, Rusland, Groot-Brittannië, Denemarken, de Verenigde Staten en natuurlijk Finland zelf. De Japanners gingen uiteindelijk lopen met de titel.