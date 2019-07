Maasmechelen / Tongeren -

De kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen heeft vrijdag het verzet ontvankelijk verklaard dat Lei Beaumont (71) had ingediend tegen zijn levenslange opsluiting voor de moord op zijn ex-vrouw Josée Widdershoven (64) in Maasmechelen. Dat betekent dat Beaumont een nieuw assisenproces in Tongeren krijgt, dat begin oktober van start gaat.