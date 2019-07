Ooit fout, nu hip: het kettinkje voor mannen

Mannen die straks nog op soldenjacht gaan, doen niet verkeerd om een gouden of zilveren kettinkje op de kop te tikken. Want een gladde look met het sieraad als eyecatcher is het nieuwe hip. Op de catwalks van topontwerpers werd de stijl geïntroduceerd en ook sterren zijn fan.

Hollywoodacteur Jake Gyllenhaal verscheen afgelopen maand op de première van de nieuwe Spiderman-film ‘Far from home’ in een blauw maatpak met coltruitje. Maar wat het meest opviel, was de eenvoudige gouden ketting rond zijn nek. Ook andere mannen zijn fan van een beetje bling en een stijl, die doet denken aan die van louche mannen in maffiamilieus. De Nederlandse acteur en ex-danser Jan Kooijman toont zijn strakke looks met frivole hemdjes en jassen en sieraden vaak op zijn Instagram-pagina en verwijst weleens naar de stijl van drugsbaron Pablo Escobar.

Vogue omschrijft de stijl als die van een louche, luxe loverboy, die ook te zien was op catwalks van topontwerpers. Onder meer onze landgenoot Dries Van Noten kleedde zijn mannelijke modellen aan als de betere patser. Ook de catwalk van Yves Saint Laurent liep vol gladde jongens met zwierig hemdje, halfblote bast en een ketting. “De ‘zwoele’ look met een opzettelijk onzuiver kantje, is geen slechte zaak. Na seizoenen vol streetwear en minimalisme verwarmen we een beetje warmere mode met open armen”, staat er te lezen in het modeblad.” Voor wie geen fan is van kettinkjes: ook foulards passen helemaal bij de look.

Dries Van Noten / Saint Laurent

Deze trend volgt de scumbro op, een slonzige stijl waarbij mannelijke hipsters hun uiterste best doen om een onverzorgde look samen te stellen met dure kleren die eigenlijk niet bij elkaar passen. Dat is niet wat de louche loverboy wil. Hij is verzorgd tot in de puntjes en denkt na over zijn pak en kiest zorgvuldig bijpassende juwelen uit.