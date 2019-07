Toptransfer is rond: FC Barcelona haalt Antoine Griezmann voor 120 miljoen euro weg bij Atlético Madrid

Atletico Madrid is haar Franse aanvaller Antoine Griezmann definitief kwijt aan FC Barcelona. De Catalaanse club betaalde de afkoopsom van 120 miljoen euro voor de 28-jarige Franse aanvaller. De Fransman ondertekent een contract tot 2024. Naar verluidt is zijn afkoopsom bij FC Barcelona een slordige 800 miljoen euro.

Aanvaller Antoine Griezmann kondigde eind mei zijn vertrek bij Atletico Madrid. Bij de Madrilenen kende hij vijf succesvolle seizoenen in de Spaanse hoofdstad. Vorige zomer was Griezmann al dicht bij een overgang naar FC Barcelona. Destijds ketste de transfer op het laatste moment alsnog af. Een jaar later maakt de Fransman wel de overstap naar FC Barcelona.

Dat Griezmann dit keer niet alsnog zou blijven, werd afgelopen week duidelijk. De 28-jarige aanvaller maakte geen geheim van zijn liefde voor Barcelona, maar de onderhandelingen tussen beide clubs liepen niet gesmeerd. Als drukkingsmiddel stuurde Griezmann enkele dagen geleden zijn kat naar de eerste training met Atlético. Het Portugese wonderkind João Félix werd voor 126 miljoen euro weggekocht en hield een shirt met nummer 7 de lucht in tijdens de presentatie, het rugnummer van de Franse aanvaller.

De Fransman gaat de boeken in als derde duurste aankoop van FC Barcelona. Eerder kocht de club Philippe Coutinho voor 145 miljoen euro van Liverpool, terwijl het voor Ousmane Dembélé 125 miljoen euro neertelde.

De Fransman voetbalde sinds 2014 voor Atlético, voordien was hij aan de slag bij Real Sociedad. Hij maakte 133 doelpunten in totaal 257 wedstrijden voor de Madrilenen en gaf 50 assists. De Franse wereldkampioen veroverde met Atlético de Europa League (2018), Europese Supercup (2018) en Spaanse Supercup (2014).

Met de komst van Griezmann is een terugkeer van Neymar naar FC Barcelona nog altijd niet van de baan. De Fransman kan op alle posities in de voorhoede uit de voeten. De vraag is vooral of FC Barcelona, gezien de FIFA Financial Fair Play-regels, nog wel het budget heeft om Neymar in te lijven.

You were waiting for this. pic.twitter.com/vVR0Prmy0b — FC Barcelona (@FCBarcelona) 12 juli 2019