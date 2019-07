Kortessem -

Op het kruispunt van de Tongerse Steenweg met de Dorpsstraat in Kortessem is vrijdagnamiddag opnieuw een ongeval gebeurd. Een auto die van uit de Dorpsstraat rechtsaf richting Tongeren wilde draaien, ging aan het slippen en botste tegen een auto die stilstond aan het rode verkeerslicht. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Er was even wat verkeershinder.