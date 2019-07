Elf juli in Voeren met cabaretier Karel Declercq

Voeren vierde de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap op donderdag 11 juli in het Paviljoen van het VCC Het Veltmanshuis in Sint-Martens-Voeren. Op het programma humor, zang en muziek met cabaretier Karel Declercq. Hij presenteerde het programma ‘De Keurschlager, zing mee met het Vlaamse levenslied’.

Het succes van Willy Sommers op Pukkelpop bewijst het: de Vlaamse schlager is in. Zingen bevrijdt. En hoe kan je beter uit de bol gaan dan met het Levenslied? “Zing mee met Raymond, Bart Kaell en Will ...