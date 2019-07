Kris Van Dijck wil meewerken aan eventuele onderzoeken

Kris Van Dijck (N-VA) blijft erbij dat hij niets onwettigs gedaan heeft, toen hij ruim vier jaar terug bij toenmalig minister van Werk Kris Peeters (CD&V) is tussen gekomen in verband met een uitkering voor een escortdame bij het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen (FSO). “Wij beschikken over de nodige stukken om dit aan te tonen. De heer Van Dijck wil zijn volle medewerking verlenen aan eventuele onderzoeken”, zegt zijn advocaat Walter Damen in een persmededeling.