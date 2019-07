Boomlange cultspits Peter Crouch stopt ermee, wereldberoemd door robot en vele doelpunten (en zijn vrouw)

De actieve profcarrière van Peter Crouch is voorbij. Dat heeft de 38-jarige aanvaller, die de voorbije maanden actief was bij Burnley, vrijdag laten weten. Na 108 Premier League-doelpunten en tientallen robotvieringen mag de boomlange spits (2.01 meter) genieten van zijn voetbalpensioen met vrouw en topmodel Abigail Clancy.

“Na lang nadenken heb ik deze zomer besloten om te stoppen met voetballen”, schrijft de ruim 2 meter lange spits in een reactie op Daily Mail. “Deze prachtige sport heeft me alles gegeven. Als je op mijn zeventiende had verteld dat ik WK’s zou spelen, in de finale van de Champions League zou staan, een FA Cup zou winnen en meer dan 100 doelpunten in de Premier League zou maken, dan had ik je laten opsluiten. Het was een droom die uitkwam.”

“Mijn ambitie was om door te gaan tot mijn veertigste, dus is het eng om op mijn 38ste al het woord pensioen in de mond te nemen”, vervolgt Crouch. “Mijn besluit valt me zwaar en het voelt vreemd om niet meer voor te hoeven bereiden op het nieuwe seizoen, maar door omstandigheden gedurende de laatste seizoenen voelt dit als de juiste beslissing.”

“Van een vaste basisspeler naar een rol van supersub waarbij ik wekelijks tien tot vijftien minuten speeltijd kreeg, was moeilijk te accepteren”, verklaart Crouch. “In januari word ik 39, maar ik voel me fysiek fit en zou nog makkelijk door kunnen gaan. Ik wilde echter niet verder gaan in de rol van invaller die de ballen maar binnen moest koppen.”

Peter Crouch is een kop groter dan zijn vrouw Abigail Clancy. Foto: BELGAIMAGE

De Engelsman werd bekend door zijn vele opmerkelijke uitspraken, robotdans (zie video hieronder) en vrouw Abigail Clancy. Helemaal verdwijnen uit de voetbalwereld zal Crouch niet doen. Met zijn podcast That Peter Crouch Podcast haalt de ruim twee meter lange aanvaller genoeg anekdotes uit de voetbalwereld aan.

Crouch speelde voor onder meer Queens Park Rangers, Portsmouth, Aston Villa, Southampton, Liverpool, Tottenham Hotspur en Stoke City. Hij behoort, met 106 treffers, tot het selecte gezelschap van spelers die meer dan 100 doelpunten in de Premier League hebben gemaakt. In 42 interlands voor Engeland maakte de kopbalsterke spits 22 doelpunten. Crouch deed mee aan de WK’s van 2006 en 2010.

Fans van Crouch zullen de boomlange spits vooral herinneren van zijn robotdans waarmee hij een aantal van zijn doelpunten vierde: