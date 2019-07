Journalist ontdekt nazicomplex in Wevelgem: “Enorm ondergronds hospitaal”

Journalist Christophe Lefebvre (38) heeft in Wevelgem een ondergronds nazicomplex gevonden. Hij ontdekte het ondergrondse gebouw, dat dienst deed als veldhospitaal, in het kader van zijn zomerreeks voor Krant van West-Vlaanderen.

Voor zijn zomerreeks gaat Christophe Lefebvre op zoek naar vergeten plekjes in de provincie al was hij een moderne Indiana Jones. Hij werd zelf aangesproken door iemand in de buurt, met de vraag of hij iets wist van tunnels. De man in kwestie had net zijn waterput laten legen en vond daar een deur.

Lefebvre had al geruchten gehoord over tunnels onder Wevelgem en ging verder op onderzoek uit. De journalist beslist in de waterput af te dalen en te bekijken wat er zich achter de deur verschuilde. “Het bleek een enorm ondergronds complex”, schrijft hij in de Krant van West-Vlaanderen.

Na wat opzoekwerk blijkt dat Wevelgem een van de enige ondergrondse naziveldhospitalen had in de Tweede Wereldoorlog.