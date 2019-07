Is jouw hond ook zo dapper? Hongerige beer slaat meteen op de vlucht voor hond

Deze hond uit New Jersey heeft een extra hapje verdiend. Op beelden van een bewakingscamera is te zien hoe hij zonder ook maar enige aarzeling een beer wegjaagt uit een tuin. De beer is in een vogelhuisje op zoek naar eten, maar zijn diner wordt verstoord als een hond op hem komt afgestormd. De beelden komen van Mark Stinziano, die vol lof is over de dappere hond: “Het is Riley, de hond van de buren die soms met onze kinderen komt spelen. Goed te zien dat hij ook voor hun veiligheid zorgt. Riley-1 Bear-0.”