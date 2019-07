Heidi Klum stiekem getrouwd

Het Duitse model Heidi Klum is opnieuw in het huwelijksbootje is gestapt. De 46 -jarige blondine zei volgens entertainmentsite TMZ al in februari ‘ja’ tegen Tokio Hotel-bandlid Tom Kaulitz.

De site heeft een publiekelijk document in het bezit gekregen, waarin staat dat Heidi Klum en de zeventien jaar jongere rocker op 22 februari man en vrouw zijn geworden. Dat betekent dat ze hun huwelijk al bijna een half jaar geheimhouden.

Klum en Kaulitz, beiden uit Duitsland, leerden elkaar een jaar geleden kennen op de set van America’s Got Talent. Vanaf dan is het snel gegaan. Hij vroeg haar ten huwelijk in december en de verloving werd aangekondigd via Instagram. Op kerstavond deelde het model een zwart-wit foto van hun tweetjes en de joekel van haar verlovingsring.

Foto: ISOPIX

Klum is aan haar derde huwelijk toe. In 1997 trouwde ze met haar stylist Ric Pipino. Dat huwelijk strandde in 2002. Van 2005 tot 2014 was ze getrouwd met de Britse zanger Seal, met wie ze drie kinderen heeft. Ze heeft ook een dochter uit een eerdere relatie met de Italiaanse zakenman Flavio Briatore. Er wordt gespeculeerd dat het model intussen zwanger is van haar vijfde kind. Voor Kaulitz is het zijn tweede huwelijk. Hij was ook al een keertje getrouwd, maar scheidde in 2016 van het Duitse model Ria Sommerfield. De ster heeft nog geen kinderen.