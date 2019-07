Na het spektakel bergop van de Vogezen krijgen we vrijdag in de Franche-Comté een vlakke rit op maat van de sprinters. Met 230 wedstrijdkilometers plus negen kilometers tussen de officieuze en officiële start is dit veruit de langste etappe uit deze Tour. De aankomst is vlak. Langs de Saône krijgen we een laatste rechte lijn voor 1.600 meter. De finish is zichtbaar op een halve kilometer van de streep. Ideaal voor een massasprint. Volg de etappe hier live.