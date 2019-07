Niet om mee te sollen: deze kustwachters springen in volle zee op een duikboot

De Amerikaanse kustwacht heeft een Latijns-Amerikaanse duikboot met liefst 8000 kilo cocaïne onderschept. Het is al de veertiende drugsboot in amper drie maanden die werd geklist. Daarbij werd bijna 20 ton cocaïne en 420 kilo marihuana gevonden. Op de beelden zie je hoe ze langs de duikboot varen en schreeuwen dat hij moet stoppen. Vervolgens springen enkele kustwachters onvervaard boven op de duikboot en bonzen ze hardhandig op het luik. Dit allemaal in volledige uitrusting op volle zee en op volle snelheid. Duidelijk geen doetjes.