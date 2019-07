Irina Shayk na breuk met Bradley Cooper: “Ik geloof nog altijd in de liefde”

Er ging een shock door Hollywood toen Bradley Cooper (44) en actrice Irina Shayk (33) het einde van hun relatie aankondigden. Meteen werd gekeken naar Lady Gaga, zijn tegenspeelster in de film ‘A Star is Born’, maar daar is volgens het trio helemaal niets van aan.

In een interview met Harper’s Bazaar sprak het model voor het eerst over haar breuk met Cooper. “Ik begrijp dat iedereen gefascineerd is door de breuk. Het is typisch menselijk, we zijn erg nieuwsgierig. Het is zoals een gordijn, je wil heel graag weten wat er precies achter zit.”

Ondanks de pijnlijke breuk weigert Shayk haar geloof in de liefde en het huwelijk op te geven. “Iedereen kijkt ander naar een huwelijk maar ik geloof er echt nog in.” En dat mag gerust met een vleugje nostalgie zijn. “Vroeger schreven we liefdesbrieven naar elkaar maar tegenwoordig gebeurt alles via berichtjes op sociale media. Als je iets wil gaan eten, stuur dan geen berichtje via Instagram maar neem gewoon de telefoon en vraag om wat te gaan eten.”

Lady Gaga en Bradley Cooper maar van een relatie zou geen sprake zijn Foto: REUTERS

Het enige wat Shayk niet wil, zijn bloemen. “Iedere keer als ik bloemen krijg, denk ik: waarom krijg ik geen tomatenplantje?”

Shayk en Cooper begonnen een relatie in 2015 dat twee jaar later bekroond werd met een dochtertje, Lea de Seine. De relatie daverde al een tijdje op zijn grondvesten maar begin 2019 bevestigde het Amerikaanse People dat ze uit elkaar gingen.