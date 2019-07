Hakim Chatar en Jolien Roets, nu ook koppel achter de draaitafels van Afrolatino

Hem kent u nog van De Slimste Mens en zijn broer, zij is DJ bij Q Music. Samen gaan ze al even als koppel door het leven, maar ook als DJ’s delen ze tafel en bed. Op Afrolatino bemannen Hakim Chatar en Jolien Roets vrijdag samen de draaitafels. Omdat niets zo leuk is als kibbelen over de volgende plaat? “Dat is toch al even geleden hoor.”