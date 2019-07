Na meer dan tien aanklachten: R. Kelly dan toch gearresteerd in verband met kinderporno

De Amerikaanse r&b-zanger R. Kelly is donderdag gearresteerd in verband met kinderpornografie en obstructie van het gerecht, zo heeft ABC News op gezag van het federale parket in Chicago gemeld.

De politie van New York en speurders van het ministerie voor Binnenlandse Veiligheid arresteerden Kelly in Chicago op basis van dertien aanklachten. Daaronder horen kinderporno, aanzetten van een minderjarige tot ontucht, en obstructie van de rechtsgang. Welke eventuele andere aanklachten er zijn is niet duidelijk, aldus ABC.

De zender vernam uit politiebron dat de 52-jarige zanger uiteindelijk naar New York wordt overgebracht. Hij zal verschijnen voor een federale rechtbank in Brooklyn, weet The New York Daily News.

Ontkenning

Bij de burgerlijke stand als Robert Sylvester Kelly bekendstaand, keek hij de twee laatste decennia herhaaldelijk tegen aanklachten in verband met uiteenlopende seksuele misdrijven aan. Sommige liepen tot 1998 terug, telkens heeft de man met klem ontkend.

In 2008 werd de zanger onschuldig bevonden in verband met kinderporno. In juni van dit jaar pleitte hij onschuldig in verband met elf aanklachten van seksuele aanranding en misbruik van een minderjarige tussen mei 2009 en januari 2010. Op 15 augustus moet hij hieromtrent voor een rechter verschijnen.

In februari had de Grammywinnaar onschuldig gepleit op tien klachten van vier vrouwen omtrent seksueel misbruik. Hij vertoefde toen een weekeinde in de cel en kwam mits een borg van 100.000 dollar weer vrij.

Het is onduidelijk of de nieuwe aanklachten al dan niet iets met de voorgaande te maken hebben.

Muzikaal is Kelly bekend van de hits ‘Bump N’ Grind’ (1994) en ‘I’m Your Angel’ (1998).