Zo lichtte ‘Escort Lynn’ de sociale zekerheid op

Kris Van Dijck vroeg minister van Werk Kris Peeters om tussen te komen in een dossier van ‘Escort Lynn’, omdat ze nog 25.000 euro te goed had van haar vorige werkgever. “Maar dat is onzin”, zegt die werkgever Kurt S. “Die vrouw werkte niet voor ons. Wij hielpen haar om de sociale zekerheid op te lichten.”