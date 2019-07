Afro-Latino festival brengt dit weekend tropische sfeer naar Bree

Dit weekend is het met het Afro-Latino Festival in Bree net iets warmer dan in de rest van het land. Headliners op de 21ste editie van het tropische muziekfestival zijn Farruko (vrijdag), Luis Fonsi (zaterdag) en Juanes (zondag). Er worden zo’n 20.000 bezoekers verwacht op het festival dat er al sinds 1999 in slaagt om jaarlijks de beste artiesten uit Afrika, Latijns-Amerika, de Caribische eilanden en Zuid-Europa naar het Festivalpark Berkenbroek in Bree te halen.

Ook dit jaar is de organisatie erin geslaagd om enkele grote namen te strikken. Zo mag reggaetonster Farruko vrijdag opnieuw op het podium van Afro-Latino kruipen nadat hij dat in 2014 voor de eerste keer deed. De Puerto Ricaan maakte in 2009 handig gebruik van de populariteit van Myspace en sleepte dankzij de muziek die hij via dat platform verspreidde een platencontract in de wacht. Zijn debuutplaat werd een gigantisch succes in de Caraïben en de Verenigde Staten. Maar ook zijn volgende platen leverden de nodige hits op en zorgden ervoor dat hij opdook op de albums van Daddy Yankee, J Balvin en Ky-Mani Marley waarmee hij met de song “Chillax” het massale wapengeweld in Noord- en Zuid-Amerika aanklaagde. Dit weekend is hij voor zijn enige Belgisch concert te gast in Bree waar hij zijn nieuwe plaat “Gangalee” voorstelt.

Zaterdag is het uitkijken naar Luis Fonsi die in 2017 de hele wereld veroverde met zijn monsterhit “Despacito”. Het nummer dat een echte oorwurm is, bleef maar liefst twee jaar bovenaan kamperen in de hitlijsten en de clip groeide uit tot de meest bekeken videoclip aller tijden op YouTube. Ook hij komt naar Bree voor het enige Beneluxconcert in zijn VIDA-Tour.

Net als bij Farruko staat de Afro-Latino-teller op twee bij Juanes die zondag de headliner is op het festival in Bree. Hij draait al meer dan dertig jaar mee aan de top als Latin-rocker en mag binnenkort samen met The Rolling Stones in de VS het podium delen. Met hits als “A Dios le Pido”, “La Camisa Negra” en “Para tu Amor” verzamelde hij al 2 Grammy’s en 24 Latin Grammy’s.

Naast de vele optredens is er ook een multiculturele wereldmarkt met koopwaar uit de hele wereld en is er veel aandacht voor kinderanimatie en duurzaamheid.