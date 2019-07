Uitverkocht Rock Herk verwacht 20.000 festivalgangers

Herk-de-Stad - Vrijdag en zaterdag is de buurt rond het Olmenhof in Herk-de-Stad opnieuw ‘the place to be’ voor de 37ste editie van Rock Herk. Het middelgrote festival is volledig uitverkocht: 20.000 muziekliefhebbers worden dit weekend in Herk-de-Stad verwacht.

Het festival pakt dit jaar uit met 50 bands op vier podia. Vrijdag mag Boi Wonder op de Main Stage het festival op gang trekken, gevolgd door het Antwerpse Black Leather Jacket en Tessa Dixson, de Belgisch-Britse singer-songwriter en één van de winnaars van de Nieuwe Lichting van Studio Brussel Tessa Dixson. Vooraleer Tom Barman met dEUS het hoofdpodium inpalmt, komen ook Isbelss en de Sore losers langs.

Omstreeks half elf barst dan het verjaardagsfeestje van dEUS los. Het is dit jaar precies twintig jaar geleden dat hun lp ‘The Ideal Crash’ uitkwam en om dat te vieren speelt dEUS de hele plaat van voor naar achter. Het is overigens de eerste keer dat Tom Barman samen met Klaas Janszoons, Stéphane Misseghers, Bruno De Groote en Alan Gevaert op het podium staat in Herk-de-Stad.

Het is ook de eerste Rock Herk voor Novastar. De band rond Joost Zweegers is zaterdag één van de headliners op de Main Stage. Na Novastar mogen The Van Jets en Dr.Lektroluv het licht op het hoofdpodium uitdoen.

Tijdens Rock Herk is de verbindingsweg tussen Sint-Truiden en Herk-de-Stad (N716) rond het festivalterrein afgesloten en zijn er wegomleggingen voorzien. Festivalgangers kunnen gebruikmaken van de gratis festivalbus aan het station van Hasselt. Na afloop worden op vrijdag en zaterdag ook extra nachtbussen ingezet die de festivalgangers terug naar het station van Hasselt brengen.