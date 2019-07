James Bond op F1-bolide tijdens Britse GP

Tijdens het raceweekend in Silverstone zullen de Red Bull F1-bolides voorzien zijn van een speciale James Bond-livery.

Tijdens de Europese races kunnen de F1-fans gaan kijken naar de iconische wagens waarmee de geheim agent James Bond heeft gereden. Daarvoor reist er een speciale tentoonstelling mee langs de diverse Europese F1-races.

In Groot-Brittannië is er echter nog een extraatje want de Red Bull F1-bolides zijn voorzien van een speciale James Bond-livery. Het beroemde James Bond-logo uit de films zal op de F1-bolides staan en daarnaast zullen ze allebei ook een nummerplaat van James Bond hebben.

Max Verstappen zal de nummerplaat van de Aston Martin DB5 hebben waarmee James Bond in 1964 in de film Goldfinger reed op de achtervleugel van zijn wagen hebben staan. Teamgenoot Pierre Gasly heeft de nummerplaat van de Aston Martin V8 uit The Living Daylights in 1987.

"James Bond vieren tijdens uitgerekend de 1007ste F1-race is een unieke gelegenheid, zeker gezien het feit dat Aston Martin onze titelsponsor is," aldus Red Bull F1-teambaas Christian Horner.

"Het is echt opwindend om de wereld van James Bond te promoten tijdens de Britse Grand Prix, onze tweede thuisrace van het seizoen."

"Aston Martin is onlosmakelijk verbonden met James Bond en zijn wagens zijn echte iconen geworden. We kijken dan ook enorm hard uit naar dit raceweekend in Silverstone."

