Dak zakt als kaartenhuisje in elkaar

Tongeren -

In de Jekerstraat in hartje Tongeren is donderdag even voor middernacht het dak van een leegstaand huis als een kaartenhuisje in elkaar gezakt. Niemand raakte gewond. Het huis - de vorige eigenaar was Jef Dupain - wordt momenteel gerenoveerd. Er waren al stabiliteitswerken uitgevoerd. De renovatie van het dak stond nog op de to do-list. Om een onduidelijk reden begaf het dak het donderdagavond laat. De brandweer van Tongeren kwam meteen ter plaatse om de gevaarlijke elementen te verwijderen. Alle pannen die mogelijk op de straat konden vallen, werden van het dak gehaald.