Het vorige seizoen eindigde voor hem pas op 23 juni op het EK U21 in Italië. Nu, iets meer dan twee weken later, stoomt hij zich alweer klaar voor een nieuw seizoen. Bij Genk? “Ik ben blij om terug te zijn”, zegt Joakim Maehle in Horst. Oprecht, dat proef je. “Ja, we werden kampioen. Maar dat betekent niet dat ik met Genk al alles gezien heb. Er blijven genoeg doelen over. De Champions League is uniek.”