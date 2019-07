Een politieachtervolging van een man met een rijverbod is gisternamiddag geëindigd met een frontale botsing in Neeroeteren. De twee bestuurders raakten lichtgewond. De man zonder rijbewijs had eerder op de dag de Mercedes van een bevriende arts uit Dilsen uit de garage gehaald zonder haar toestemming. De vrouw had in de vroege namiddag al aangifte gedaan van diefstal.