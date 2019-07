“Fantastisch, hij wint een rit in de Tour de France.” Lies Hoeyberghs staat huilend in de aankomstzone op La Planche des Belles Filles, de klim die haar vriend Dylan Teuns net als eerste heeft gerond. Een week lang volgt ze hem al met de auto in zijn Tourdroom. Jarenlang steunt ze hem al in zijn wielerdroom. En nu dit… De mooiste overwinning uit zijn carrière heeft zich afgespeeld vlak voor haar betraande ogen.