KRC Genk heeft zijn eerste serieuze test in de voorbereiding succesvol doorstaan. De troepen van coach Felice Mazzu waren met 4-1 te sterk voor de Israëlische landskampioen Maccabi Tel Aviv.

Onder het toeziend oog van KV Mechelen-coach Wouter Vrancken, domineerde Genk de eerste helft. De Israëlische landskampioen, die over twee weken Europa in moet, kwam amper over de middenlijn. Sander Berge ...