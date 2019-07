Vriendin van Dylan Teuns kan tranen niet bedwingen na straffe Tourzege op Vlaamse feestdag

Dylan Teuns had een missie: een Tourrit winnen op de Vlaamse feestdag. Missie geslaagd en hoe! Onze landgenoot van Bahrain-Merida schudde op de slotklim van La Planche des Belles Filles iedereen, waaronder landgenoten Tim Wellens en Xandro Meurisse, uit het wiel. “Het is vrij emotioneel, zeker toen ik mijn familie zag”, zei de Limburger na afloop. Dat bleek ook uit een video van zijn vriendin, die in tranen uitbarstte bij het zien van de winnaar van de dag.