Onze man ziet Teuns eindelijk de hoofdvogel afschieten, ook al is het geen klassieker

Quizvraag: wat heeft Dylan Teuns gemeen met Eddy Planckaert en Jelle Vanendert? Antwoord: Eddy Planckaert was op 11 juli 1986 de laatste Vlaming die een Touretappe wist te winnen op de Vlaamse feestdag. Jelle Vanendert de laatste Limburger die Teuns het goede voorbeeld gaf. Wie anno 2019 Vanendert zegt, zegt in één adem ook Plateau de Beille. Het zou ons niet verbazen mocht Teuns’ glansprestatie op La Planche des Belles Filles hetzelfde effect sorteren in pakweg 2027. Och, maak daar vandaag maar 2037, 2047 of – waarom ook niet? – 2057 van?