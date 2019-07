De provincie Vlaams-Brabant heeft woensdag een boerkiniverbod goedgekeurd. Het verbod geldt in alle zwembaden die behoren tot een provinciaal domein. Dat meldt de regionale zender RingTV.

Het Vlaams-Brabantse provinciebestuur vergaderde woensdag urenlang over het boerkiniverbod. Finaal werd beslist om het verbod in te voeren in de vier provinciale domeinen.