Echtgenote Kris Van Dijck : “Gaan P-Magazine aanklagen voor deze shit en bagger”

De echtgenote van Kris Van Dijck heeft het voornemen aangekondigd om P-Magazine aan te klagen. Dat zei ze donderdagavond bij VTM Nieuws. Het blad publiceerde donderdag aantijgingen aan het adres van de voorzitter van het Vlaams Parlement.

Lees ook. Schoonvader opgestapte Kris Van Dijck (N-VA): “Dit was van voor onze dochter”

“We hebben bewijzen dat men niet moet praten over fraude. We gaan P-Magazine aanklagen, het komt allemaal goed”, aldus een strijdvaardige Leentje Verhalle. “We moeten eerst met onze advocaat spreken, dan zullen we laten weten welk gevolg we hier aan geven.”

Verhalle hecht naar eigen zeggen dan ook weinig geloof aan de aantijgingen aan het adres van haar echtgenoot. “Hoe gebeuren zulke dingen? Kris is voorzitter (van het Vlaams Parlement, nvdr.) geworden, en plots kreeg hij al die shit en bagger over zich.”