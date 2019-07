CEO Pierre François over vraag van misnoegd Beerschot: “Pro League kan competitiestart niet uitstellen”

De indeling van zowel 1A als 1B voor het komende seizoen ligt na de tussentijdse beslissing van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) vast. Dat zeg Pierre François, CEO van de Pro League, donderdag in een persbericht. “Het is niet mogelijk om de start van de competitie uit te stellen of het aantal ploegen te wijzigen.”

Om duidelijkheid te hebben over het competitieverloop, besliste het BAS om woensdag een tussentijds vonnis uit te vaardigen. Het arbitragecollege oordeelde op basis van het bondsreglement dat de gevorderde degradatie voor KV Mechelen en Waasland-Beveren niet meer kan, omdat de bondsactie daarvoor te laat is ingesteld. Er resten wel nog andere sanctiemogelijkheden, die pas uitgesproken kunnen worden als het BAS zich over de grond van de zaak heeft uitgesproken. Op de eis van Beerschot om de competitiestart uit te stellen, of om met minstens 17 ploegen aan te treden in 1A, gaat de Pro league niet in.

“Tot dan moet er bijzonder omzichtig omgegaan worden met commentaar. De uitspraak van het BAS gisteren/woensdag concentreerde zich enkel op de mogelijke sanctie van degradatie. De uitspraak ten gronde over de mogelijke manipulatie van de wedstrijden volgt nog. Hier kunnen nog sancties aan verbonden zijn”, aldus François.

Van die definitieve uitspraak hangt ook de verdeling van de Europese tickets af. Al wordt verwacht dat de UEFA niet zal wachten op de volledige uitspraak van het BAS om daarover een beslissing te nemen. “De Pro League gaat uit van duidelijkheid op korte termijn betreffende het Europese voetbal voor de betrokken Belgische clubs”, aldus François.