Ontwerpster Stella McCartney vindt dat we te veel wasjes draaien. Minder wassen is volgens haar beter voor de kleren, én voor het milieu. Haar vuistregel: “Als je iets niet absoluut moet schoonmaken, maak het dan niet schoon.” Maar hoe lang is het hygiënisch om je kleren niet te wassen, en hoe was je ze het best?