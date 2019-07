De ondergang van Kris Van Dijck: wat is er precies gebeurd en hoe moet het nu verder?

Zijn speech op 11 juli als kersvers aangestelde Vlaams Parlementsvoorzitter moest het hoogtepunt van zijn carrière worden. Maar voor Kris Van Dijck (N-VA) is zijn droom nog geen paar uur later geëindigd met ontslag en vooral een roemloze ondergang. Na zijn dronken ongeval vorige week was de beschuldiging van P-Magazine over uitkeringsfraude met een prostituee de absolute druppel. Een overzicht.