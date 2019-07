Maakt Kris Van Dijck (N-VA) aanspraak op een uittredingsvergoeding?

Kortweg: neen. Kris Van Dijck (N-VA) neemt enkel afstand van zijn voorzitterschap in het Vlaams Parlement. Financieel moet hij wat inleveren tot hij weer op het niveau van een gewoon Parlementslid zit, maar daarmee is de kous af.

Zelfs als hij ontslag zou nemen uit het Vlaams Parlement - waar hij nog niet uit is -, dan zou hij nog geen recht hebben op die uittredingsvergoeding. Dat kan enkel in een paar gevallen: als je niet herverkozen raakt, als je als opvolger weer plaats moet ruimen voor de minister die je verving of als er dringende medische redenen zijn voor het vertrek. Van Dijck valt onder geen enkele van die categorieën.