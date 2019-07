N-VA: “We blijven achter Kris staan, dit maakt van hem geen slecht mens”

Matthias Diependaele, fractieleider van N-VA in het Vlaams Parlement, heeft gereageerd op het ontslag van Vlaams Parlementsvoorzitter en partijgenoot Kris Van Dijck. “Dit maakt van hem geen slecht mens”, zegt Diependaele bij VTM Nieuws. “We respecteren zijn beslissing en blijven achter hem staan.”

Foto: BELGA

Inhoudelijk wilde Diependaele niet dieper ingaan op het verhaal rond uitkeringsfraude met een escortdame, waar Van Dijck in genoemd wordt. “Die feiten dateren van 4 of 5 jaar geleden”, zegt Diependaele, “in een moeilijke periode voor Kris op persoonlijk vlak. We hebben van hem gehoord dat hij alleen maar iemand wilde helpen door de administratieve mallemolen. Maar er is op geen enkele manier iemand voorgetrokken of iets onwettigs gebeurd.”

Van Dijck houdt zijn onschuld staande. “Maar Kris is in eer en geweten tot de beslissing gekomen dat hij zijn functie niet meer geloofwaardig kan uitoefenen. Het is zijn beslissing en de partij respecteert die.”

De fractieleider benadrukt dat het om feiten gaat uit de privésfeer. “Wij zijn geen tribunaal en blijven achter hem staan. Vergeet niet dat hij altijd een uitstekend parlementslid is geweest. Dit maakt van hem geen slecht mens.” Ondanks de heisa blijft Van Dijck parlementslid, laat zijn partij nog weten.