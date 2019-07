Dodelijke tornado raast over Grieks eiland, Limburgers getuigen: “Het was de hel”

Op slechts twintig minuten tijd heeft een tornado woensdagavond een enorme ravage aangericht op het Griekse schiereiland Chalkidiki. Zeven toeristen kwamen om het leven, onder hen geen Belgen. De materiële schade is gigantisch. Enkele Limburgers getuigen over de hel die de storm was: “Dit heb ik nog nooit gezien. Het was echt extreem.”