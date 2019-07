Herk-de-Stad -

Herk-de-Stad is klaar voor een nieuwe uitverkochte editie van Rock Herk. Met Deus, Novastar, The Sore Losers en Whispering Sons is de affiche veelbelovend en grotendeels Limburgs. Toch zijn het vooral de puike organisatie en de kleinschaligheid die het festival in Herk-de-Stad een trouw schare fans oplevert. Enkel het weer zou wel eens roet in het eten kunnen gooien, al is de organisatie ook daar op voorbereid.