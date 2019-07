Imposant standbeeld van 7 meter en 300 kilo opgetrokken aan ingang Thor-park

Genk -

De ingang van Thor-park in Genk ziet er voortaan nog mooier uit want donderdagochtend is daar het zeven meter hoge beeld ‘Faith’ opgetrokken. “Het beeld symboliseert het geloof in de toekomst en de wederopstanding, die Genk na zowel de mijnsluitingen als de sluiting van Ford toch kenmerken”, zegt de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Anton Smit.