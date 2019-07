Clash Nadal-Federer volgt op Wimbledon vrijdag na halve finale van Djokovic

De organisatie van Wimbledon heeft het speelschema voor morgen/vrijdag bekendgemaakt. Het toptreffen tussen Rafael Nadal (ATP 2) en Roger Federer (ATP 3) wordt gespeeld na de eerste halve finale, waarin titelhouder Novak Djokovic (ATP 1) het opneemt tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 22).

Djokovic en Bautista Agut beginnen er vrijdagnamiddag op Centre Court aan om 14u (13u lokale tijd). Het wordt hun elfde onderlinge duel. Djokovic leidt met 7-3 maar verloor dit jaar wel van de Spanjaard in Miami en Doha (telkens op hardcourt). Toch start de Serviër, zeker na zijn demonstratie tegen David Goffin (ATP 23) in de kwartfinale, als de uitgesproken favoriet. Het wordt overigens hun eerste ontmoeting op gras.

Aansluitend is het de beurt aan Nadal en Federer. De twee tenoren spelen al voor de veertigste keer tegen elkaar. Nadal heeft de statistieken in het voordeel (24-15) en klopte Federer vorige maand ook in de halve finale van Roland Garros.

De laatste keer dat ze elkaar troffen op gras is al elf jaar geleden. In 2008 won Nadal de finale op Wimbledon van Federer na een beklijvende vijfsetter. Hij nam zo revanche voor de verloren Wimbledonfinales tegen Federer in 2006 en 2007.