Brand in fietsenstalling aangestoken

Eliksem -

De hevige brand die woensdagavond even voor 20 uur in de fietsenstalling van het station in Landen woedde en grote schade veroorzaakte, werd aangestoken. Dat maakte het parket van Leuven donderdagnamiddag bekend. Volgens de branddeskundige die door het parket werd aangesteld en het gerechtelijk labo dat ter plaatse werd gestuurd om de precieze oorzaak van de brand te achterhalen ontstond de brand ter hoogte van een muur op de tweede rij van de stalling, aldus de parketwoordvoerder. Bij de brand zijn meer dan vijftien fietsen vernield. Andere fietsen en bromfietsen die in de parking gestald stonden raakten beschadigd. Van de brandstichter(s) ontbreekt voorlopig elk spoor.