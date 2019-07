Winkeldief slaat op vlucht in Aldi

Eliksem -

Aan de kassa van de Aldi aan de Hannuitsesteenweg in Landen bood zich dinsdagnamiddag een man met een pakje chips aan. Toen de kassierster de man beleefd vroeg om zijn grote trolley ter controle te openen, sloeg de man meteen op de vlucht. Hij liet zijn trolley waarin allerhande zaken staken die hij in de rekken had gejat zoals shampoo en cosmetica in het warenhuis achter. De gealarmeerde politie Getevallei kamde de omgeving van het warenhuis uit maar van de man bleek echter geen spoor meer te bekennen.