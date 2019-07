Maaseik -

Een 70-jarige dame is woensdagavond ernstig gewond geraakt na een val in de Torenstraat in het centrum van Maaseik. De vrouw had een serieuze hoofdwonde. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek dat de vrouw al stevig had gedronken. Ze kon amper rechtstaan. Terwijl de hulpverleners haar vastmaken op de brancard om haar in de ambulance te laden, bleef ze nog voort feesten. Haar vriend ging met haar mee naar het ziekenhuis.