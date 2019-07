Terrazzo, baksteen en hout. Daar zijn de ‘seventies’

Stereotype bloemenprints, houten panelen aan de muur, zitkuilen en de kleur oranje. Zo herinner jij je ongetwijfeld de interieurs uit de jaren zeventig. Nochtans heeft deze boeiende periode heel wat meer te bieden. Geen wonder dat dit tijdperk als één van de grootste inspiratiebronnen van het moment geldt. Dit zijn de ‘seventies’ in een hedendaags jasje.

Na de gekte van de ‘sixties’ stond de liefde voor de natuur terug op het voorplan. Hout was overal. Zelfs muren en plafonds werden massaal betimmerd met houten panelen. Ook rotan, bamboo en kurk waren razend populair. Ook nu zijn natuurlijke materialen niet uit het interieur weg te denken.

Hou je van open ruimtes? In de jaren zeventig kenmerkte een open grondplan voor het eerst de residentiële architectuur, in combinatie met grote ramen en comfortabele zitkuilen die een blik wierpen op de tuin en de keuken. Hedendaagser kan niet. Al is de zitkuil wel niet langer een ding. Jammer?

Chillen in de ‘seventies’? Dat deed je in lage, sculpturale zetels. De zetels waren zo zacht als marshmallows, zodat je er heerlijk in door kon zakken, en stonden rechtstreeks op de grond, zonder pootjes. Ook rondingen waren geliefd. Net als nu.

Bakstenen muren werden een tijd terug ijverig weggewerkt of overschilderd. Sinds enkele jaren mag je echter opnieuw volop pronken met een rustieke bakstenen muur en daar zitten de jaren zeventig zeker voor iets tussen.

Terrazzo is beslist hét populairste exportproduct uit de ‘seventies’. De typische tegel met spikkels is de voorbije seizoenen echt alomtegenwoordig in het interieur. Hoewel terrazzo oorspronkelijk enkel als vloer gebruikt werd, is het nu een multifunctioneel materiaal dat in zowat alle ruimtes van het huis geïntegreerd wordt. Van vloer tot plafond.

Als jouw woning ook tot de nok gevuld staat met planten, ben je stiekem toch wel een onvervalste fan van de ‘seventies’. Ook plantenhangers, kussens, tapijtjes … met macramé of allerhande franjes deden én doen het goed.

