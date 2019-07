Rolstoeltennisser Joachim Gérard verliest van titelverdediger in Wimbledon

Rolstoeltennisser Joachim Gérard (ITF 5) is donderdag uitgeschakeld in de eerste ronde (kwartfinale) van het enkelspel op Wimbledon. Hij verloor op het Londense gras in drie sets van de Zweed Stefan Olsson (ITF 6), die het toernooi in 2017 en 2018 won.

Na 1 uur en 44 minuten stond de 2-6, 6-4 en 6-3 eindstand op het scorebord van court 15.

De 30-jarige Gérard nam voor de derde keer deel aan het enkel op Wimbledon. In 2016 en 2018 strandde hij in de halve finales. Olsson speelt voor een plek in de finale tegen de Japanner Shingo Kunieda (ITF 1) of de Brit Gordon Reid (ITF 8).

In het dubbeltoernooi vormt Joachim Gérard een tandem met Olsson. Ze spelen in hun eerste wedstrijd (de halve finale) tegen Kunieda en de Argentijn Gustavo Fernandez. Vorig jaar verloren Gérard en Olsson de finale van de Reid en diens landgenoot Alfie Hewett.