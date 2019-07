Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter volgt Kris Van Dijck (N-VA) op als voorzitter van Vlaams Parlement

Kris Van Dijck (N-VA) heeft, na een beschuldiging van uitkeringsfraude in samenwerking met een prostituee, ontslag genomen als voorzitter van het Vlaams Parlement. Normaal gezien moet de eerste ondervoorzitter nu zijn functie overnemen. In dit geval is dat Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter.

Filip Dewinter vindt het “oneervol” dat hij door het ontslag van Kris Van Dijck nu voorzitter wordt van het Vlaams Parlement. “Ik zat hier niet op te wachten en was liever op een andere manier voorzitter geworden”, zegt de Vlaams Belanger in een reactie aan Belga. Hij kondigde aan dat hij vrijdagvoormiddag het bureau van het parlement zal samenroepen om zich te beraden over wat er nu verder moet gebeuren. “Blijf ik aan als voorzitter tot er een nieuwe regering is, of vinden de andere partijen dat er een nieuwe voorzitter ad interim moet komen”, aldus nog Dewinter, die benadrukt dat hij zijn verantwoordelijkheid opneemt.

Filip Dewinter zegt dat hij het reglement nog niet heeft nagekeken over de zaak en dat ook de diensten nagaan wat er precies kan en moet gebeuren. In principe schuift Dewinter als eerste ondervoorzitter van het parlement door na het ontslag van Van Dijck. Dewinter krijgt daarbij alle bevoegdheden van een parlementsvoorzitter.

Over de feiten zelf, wil hij niets kwijt. “Dat is een privézaak. Maar als er politieke uitlopers zijn met fraude, is dat natuurlijk een ander paar mouwen”. Dewinter benadrukt echter dat Van Dijck het voordeel van de twijfel geniet en het recht op verdediging heeft. “Dit werpt geen goed licht op de politiek. Een diepgaand onderzoek zal zeer nuttig zijn”, besluit hij.

Tijdelijk

De opvolging is tijdelijk. Het ambt van Vlaams Parlementsvoorzitter komt nog altijd toe aan N-VA. Het is nu aan de partij om een nieuwe kandidaat aan te duiden. In de volgende plenaire vergadering van het Vlaams Parlement, die dus zal worden voorgezeten door Dewinter, zal er over die kandidaat worden gestemd.

Van Dijck neemt ontslag na een wel erg woelige week. Enkele dagen geleden kwam nog aan het licht dat hij met 1,4 promille alcohol in het bloed met zijn auto tegen een aanhangwagen was gereden en nu wordt hij door P-Magazine beschuldigd van uitkeringsfraude in samenwerking met een prostituee.

Volgens P-Magazine zou Van Dijck in de loop van 2014 de zogenoemde ‘escort Lynn’ aan een uitkering van meer dan 5.000 euro van het FSO hebben geholpen. Dat fonds, voluit ‘Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers’, kan in bepaalde gevallen werknemers vergoeden wanneer de onderneming waar zij voor werkten failliet is gegaan. De onderneming in kwestie werd slechts een paar maanden voordien opgericht. Volgens P-Magazine was dat schijnbaar met de bedoeling snel weer opgedoekt te worden.

Hoewel Van Dijck zegt dat hij “nooit iets deed wat tegen de wet inging”, nam hij toch ontslag na een partijoverleg.