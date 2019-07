Vlammen tot 50 meter hoog: zware brand in thermische krachtcentrale in Moskou

Er is een zware brand uitgebroken donderdag in een thermische krachtcentrale in een buitenwijk van Moskou. De vlammen reikten tot meer dan vijftig meter hoog, blijkt uit de beelden van de Russische televisie.

Er zouden zeker zes gewonden zijn, zegt de regionale afdeling van het ministerie van Gezondheid volgens de Russische nieuwsagentschappen.

Firefighters rush to contain a massive fire that broke out at a power station in the Moscow region, emergency services sayhttps://t.co/POgI9rAOBE pic.twitter.com/OKx7CtwCOz — DAILY SABAH (@DailySabah) 11 juli 2019