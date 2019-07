Voormalig Lanvin-ontwerper Alber Elbaz richt nieuw merk op

Ontwerper Alber Elbaz, vroeger aan het roer van het Franse modehuis Lanvin, heeft plannen om een nieuw damesmerk op te richten. Dat zei hij in een interview met de Britse krant Daily Telegraph.

De plannen zijn er, maar het is niet duidelijk hoe concreet die al zijn. In het interview blijft de 58 -jarige ontwerper namelijk vaag. Er zijn geen details over hoe ver het proces is gevorderd en ook een lanceringsdatum en een naam van het label zijn grote vraagtekens. Elbaz stelt zichzelf wel de vraag hoe hij een nieuw modemerk kan laten meetellen in “het tijdperk van de sneakers”.

Elbaz verliet Lanvin in 2015 na een samenwerking van veertien jaar. De Israëlische ontwerper maakte van Lanvin één van de bekendste Parijse modehuizen. Volgens verschillende bronnen lag een zakelijke onenigheid tussen de ontwerper, CEO Michèle Huiban en Shaw-Lan Wang, de eigenaar van het bedrijf, aan de basis van het ontslag.

Elbaz leek dat later te bevestigen tijdens een speech op de FGI Night of Stars. “De snelheid van de modesector zorgt ervoor dat alle creativiteit, vriendschap en fun verloren gaat.”