Bijna twee derde van Belgen ging vorig jaar op reis

Zo’n 64 procent, of bijna twee derde van alle Belgen, is vorig jaar op reis gegaan. Dat bericht Statbel, de Belgische dienst voor statistiek. De definitie omvat een uitstap met één overnachting, al dan niet in het buitenland. Alles samen werden door de Belgen 20,5 miljoen reizen ondernomen, 1,8 miljoen (+10 procent) meer dan in 2017.

Meer dan de helft van de reizen (12,15 miljoen) was voor vier nachten of meer. In minder dan de helft van de gevallen (8,35 miljoen) bleef het verblijf beperkt tot één à drie nachten. Een op de tien van deze korte reizen werd ondernomen om beroepsredenen.

Voor korte reizen was België de belangrijkste bestemming (41 procent), gevolgd door Frankrijk (22 procent) en Nederland (14 procent). Bij langere reizen staat Frankrijk op de eerste plaats (26 procent), gevolgd door een gedeelde tweede plaats voor België en Spanje (14 procent). Slechts 16 procent reist buiten de Europese Unie.

De meeste lange reizen (3,3 miljoen) worden ondernomen in juli. De Belg kiest hiervoor ook het vaakst voor een verblijf op hotel (38 procent). Meer dan de helft (52 procent) kiest voor de wagen, motor of mobilhome, gevolgd door het vliegtuig (39 procent).